В Балаково простятся с погибшим в спецоперации добровольцем Владимиром Могиленко

Архив КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В зоне специальной военной операции погиб житель Балаково Владимир Могиленко. Печальную весть сообщил глава МО Сергей Грачев.

Военнослужащему было 40 лет. Он родом из села Дарьинское Приуральского района Уральской области. В 1998 году Могиленко окончил школу № 10 города Балаково и поступил ПТУ № 58. В 2001 году был призван в армию. В августе 2022 года поступил ушел добровольцем на СВО.

Выражая соболезнования родителям бойца, Сергей Грачев подчеркнул, что они воспитали настоящего героя.

Церемония прощания с павшим воином состоится завтра, 30 мая, в 11.00 в Храме Святой Троицы города Балаково.