У жителя Балашова нашли контрафактные сигареты на 33 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Саратовской области.

Следствие установило, что житель Балашова хранил у себя огромную партию контрафактных сигарет на сумму в 33 миллиона 700 тысяч рублей. Кроме того, в помещениях найден этиловый ректификованный спирт из пищевого сырья общим объемом 10 527,5 литров стоимостью 621 тысяч рублей

Противоправная деятельность была выявлена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Саратовской области совместно с коллегами из межмуниципального отдела МВД России «Балашовский» при поддержке бойцов Росгвардии.

Уголовное дело направлено в суд.