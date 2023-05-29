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НовостиОбщество29 мая 2023 5:59

У жителя Балашова нашли контрафактные сигареты на 33 миллиона рублей

Житель Саратовской области обвиняется в незаконном обороте алкогольной и табачной продукции
Евгений Бадиков

У жителя Балашова нашли контрафактные сигареты на 33 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Саратовской области.

Следствие установило, что житель Балашова хранил у себя огромную партию контрафактных сигарет на сумму в 33 миллиона 700 тысяч рублей. Кроме того, в помещениях найден этиловый ректификованный спирт из пищевого сырья общим объемом 10 527,5 литров стоимостью 621 тысяч рублей

Противоправная деятельность была выявлена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Саратовской области совместно с коллегами из межмуниципального отдела МВД России «Балашовский» при поддержке бойцов Росгвардии.

Уголовное дело направлено в суд.