Саратовцы указали городским властям на опасные деревья у пруда Семхоз

Фото: Соцсети

Жители Саратова указали городским чиновникам на опасные деревья у пруда Семхоз. Пост о них опубликовал подписчик группы «Солнечный Саратов» соцсети ВКонтакте.

На фото видно: многие стволы расщеплены от старости. Другие прогнили. Опасность ситуации заключается в том, что они растут рядом с пешеходными дорожками. Здесь всегда много посетителей, отмечает автор публикации.

Жители Солнечного попросили коммунальщиков спилить высохшие ветки. - Только производить опиловку надо было до того как построили пешеходные тропинки. Но лучше поздно, чем никогда? Или подождем, когда кого-нибудь придавит? - заметил один из комментаторов.