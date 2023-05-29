Володин призвал пустить троллейбусы в Соколовый и Поливановку

Фото: Телеграм-канал Володин Саратов

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин предсказал большое будущее трем саратовским поселкам. Он призвал саратовские власти развивать эти окраинные муниципалитеты.

Речь идет о Соколовом, Елшанке, Поливановке. Вячеслав Володин поручил мэру Ладе Мокроусовой превратить их в "ворота города". Политик увидел потенциал поселков. Наш земляк сообщил, что в Елшанской школе есть свободные места, поэтому нужно строить жилые дома, чтобы люди приезжали сюда жить.

- ... Вести нормальные дороги, прокладывать линию троллейбуса, развивать жилищное строительство со всей социальной структурой, – перечислил перспективы поселков Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что Сокол, Елшанка и Поливановка могут стать и прекрасным местом для отдыха.