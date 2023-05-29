Саратовский «Сокол» досрочно вышел в Первую лигу после победы над «Рязанью»

Фото: Телеграм-канал Роман Бусаргин

Саратовский футбольный клуб «Сокол» досрочно вышел в Первую лигу ФНЛ. Он обеспечил себе это победой над ФК «Рязань».

Земляков поздравил губернатор Роман Бусаргин. Выход «Сокола» в ФНЛ глава региона назвал долгожданным событием.

Кроме этого Роман Викторович сообщил, что с июля будут сняты все ограничения по количеству людей на стадионе, и на матчи смогут прийти все желающие. Также губернатор рассказал о проводимой модернизации стадиона, чтобы он соответствовал всем требованиям лиги.