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НовостиСпорт29 мая 2023 4:19

Саратовский «Сокол» досрочно вышел в Первую лигу после победы над «Рязанью»

Елена Маркелова
Фото: Телеграм-канал Роман Бусаргин

Фото: Телеграм-канал Роман Бусаргин

Саратовский футбольный клуб «Сокол» досрочно вышел в Первую лигу ФНЛ. Он обеспечил себе это победой над ФК «Рязань».

Земляков поздравил губернатор Роман Бусаргин. Выход «Сокола» в ФНЛ глава региона назвал долгожданным событием.

Кроме этого Роман Викторович сообщил, что с июля будут сняты все ограничения по количеству людей на стадионе, и на матчи смогут прийти все желающие. Также губернатор рассказал о проводимой модернизации стадиона, чтобы он соответствовал всем требованиям лиги.