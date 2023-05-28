Бусаргин: спорткомплекс в Солнечном-2 достроится до конца 2023 года

Фото: Пресс-служба правительства Саратовской области

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поручил завершить строительство спорткомплекса в поселке Солнечный-2 до конца этого года. Глава региона поставил данную задачу в ходе совещания на объекте.

Чиновник убедился, что к новострою уже подводят коммуникации. К концу мая строители планируют выполнить работы по водоснабжению и канализации. Затем, до конца июля, рядом со спортивным комплексом облагородят территорию.

Вместительность нового комплекса превысит две тысячи зрительских мест, что позволит принимать соревнования федерального уровня, подчеркнул губернатор. Роман Бусаргин поблагодарил за поддержку спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина. Именно благодаря нашему земляку Саратовская область получила средства на достройку здания, возведение которого началось 10 лет назад.