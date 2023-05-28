Жильцы домов шести улиц Ленинского района в Саратове на весь день остались без холодной воды

Сегодня жители шести улиц Ленинского района Саратова проведут день без холодной воды. Об этом сообщило ООО "КВС".

До полуночи ограничено холодное водоснабжение абонентов улиц: Шехурдина, 64; 2-я Прокатная, 27, 29, 31. Причиной ограничения подачи ресурса стала необходимость устранения повреждения на водопроводе дома 64 по улице Шехурдина.

ООО "СЭПО" ремонтирует собственные коммуникации. В связи с этим отключена вода абонентов, живущих в домах на улицах: 50 лет Октября, 108 – 144 (четная сторона); Молодежный проезд, 3, 5; Гвардейская, 5 - 11б (нечетная сторона). Жильцам этого массива повезло больше. На СЭПО пообещали "оживить" водой краны в три часа дня.

До восьми вечера воды не будет в домах 69, 71, 73 на проспекте 50 лет Октября. Причина аналогичная с той, что и на улице Шехурдина - прорвало трубу рядом с одним из домов.