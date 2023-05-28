В Вольском районе 54-летний мужчина погиб при тушении загоревшейся бани

Фото: СУ СК РФ по Саратовской области

Ночью в Вольском районе произошел пожар, в результате которого погиб человек. Информацию распространила пресс-служба СК РФ по Саратовской области.

В главке уточнили, что в селе Терса в час ночи на улице Кооперативной загорелась баня. 54-летний увидел это, велел жене вызвать пожарную бригаду и бросился самостоятельно тушить строение. Вскоре огнеборцы прибыли на место ЧП и потушили пламя. После этого они обнаружили рядом с баней бездыханное тело хозяина.

Следователи пытаются выяснить обстоятельства и подробности случившегося.