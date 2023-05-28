Вячеслава Володина возмутило затягивание начала строительства ледовой арены в Соколовом

Фото: Телеграм-канал Володин Саратов

Председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина возмутило затягивание начала строительства ледовой арены при школе поселка Соколовый. С критикой на чиновников саратовской мэрии наш земляк обрушился во время посещения территории, на которой появится будущий объект.

Политик недоумевает, каким образом власти областного центра планируют сдать арену к 1 сентября, когда даже конкурсы на проведение работ еще не проведены. Мэр Саратова Лада Мокроусова заверила Вячеслава Викторовича, что сроки будут выдержаны. "Пока только планы и обещания", - возразил Володин.

Привлеченные средства на строительство ледовой арены в Соколовом были привлечены при поддержке спикера федерального заксобрания. Он подчеркнул, что Саратовская область их уже получила.