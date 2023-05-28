14-летняя школьница на скутере погибла от столкновения с «ГАЗелью»

Фото: ГИБДД Саратовской области

В районном поселке Перелюб в дорожно-транспортном происшествии погибла 14-летняя школьница на мопеде. Об этом сообщила пресс-служба областной ГИБДД.

В Госавтоинспекции уточнили, что трагедия произошла накануне вечером на перекрестке улиц Чапаевская и Советская. Скутер поду управлением подростка столкнулся с грузовой «ГАЗелью». Водитель мопеда умерла от несовместимых с жизнью травм. 15-летняя пассажирка двухколесного ТС госпитализирована в районную больницу с диагнозами: черепно-мозговая травма, множественные переломы костей правой голени.

Следственный комитет начал проверку данного ЧП. Ее ход контролирует руководитель регионального главка Анатолий Говорунов.