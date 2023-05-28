Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 мая 2023 5:28

8-летняя девочка захлебнулась в бассейне бани в Саратове

Елена Маркелова
Архив КП

Архив КП

Фото: Виктор Гусейнов

8-летняя девочка захлебнулась водой, находясь в бане с родителями. Об этом в телеграмм-канале сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.

Чиновник уточнил, что скорую наместо происшествия вызвали в 17.42 27 мая. Врачи неотложки прибыли уже через пять минут.

По словам Олега Николаевича, ребенка госпитализировали в Саратовскую областную детскую клиническую больницу в тяжелом состоянии. У девочки при осмотре докторами скорой наблюдались судороги, было подозрение на закрытую черепно-мозговую травму.

В свою очередь по данному факту начал проверку региональный следственный комитет. Сотрудники главка пытаются выяснить, как ребенок мог оказаться один у воды, и почему упал в воду.