8-летняя девочка захлебнулась в бассейне бани в Саратове

Архив КП Фото: Виктор Гусейнов

8-летняя девочка захлебнулась водой, находясь в бане с родителями. Об этом в телеграмм-канале сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.

Чиновник уточнил, что скорую наместо происшествия вызвали в 17.42 27 мая. Врачи неотложки прибыли уже через пять минут.

По словам Олега Николаевича, ребенка госпитализировали в Саратовскую областную детскую клиническую больницу в тяжелом состоянии. У девочки при осмотре докторами скорой наблюдались судороги, было подозрение на закрытую черепно-мозговую травму.

В свою очередь по данному факту начал проверку региональный следственный комитет. Сотрудники главка пытаются выяснить, как ребенок мог оказаться один у воды, и почему упал в воду.