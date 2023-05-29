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Радиоведущие «КП-Саратов» приняли участие в акции #закройокно. Мероприятие призвано обратить внимание родителей на необходимость усилить меры по обеспечению безопасности детей в помещениях.

- Каждый год с приходом теплой погоды регистрируются несчастные случаи, связанные с падением маленьких детей из окон. В этом году, 12 мая, был зафиксирован первый случай падения малыша. Мы рады, что падение было с окна 1 этажа, и ребенок жив.

Падение со 2-го этажа и выше, оно чревато серьезным травмами или гибелью детей. В 2021 году в нашем регионе выпало 8 детей, из них погиб 1 ребенок. Основная масса пострадавших – малыши в возрасте от 1 года до 5 лет, но есть и старше.

Безопасный Регион предупреждает Окно – опасность для детей! - с таким призывом обратились сотрудники «Безопасного региона» к жителям области со страницы ведомственного телеграм-канала.