фото: пресс-служба Губернатора

Роман Бусаргин анонсировал новый этап строительства тротуаров в Саратове. Об этом губернатор рассказал в своем телеграм-канале.

Бусаргин заявил, что в этом году на строительство и ремонт тротуаров выделили 100 миллионов рублей, что, по прогнозам позволит обустроить 24 объекта – 37 тысяч квадратных метров. В программе учитывалось мнение населения и поступающие обращения, в том числе и из Гагаринского района. Работы завершены уже на 5 объектах.

Инициатором масштабных работ стал Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. В прошлом году город в несколько этапов получил свыше одного миллиарда рублей.

Создание комфортной городской среды - еще один проект, который продолжится на территории Саратова. По этой программе в городе установят 5 новых детских площадок, 7 территорий приведут в порядок.