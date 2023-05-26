Кадр с видео ГУ МВД по Саратовской области

В Саратове 40-летний пьяный лихач без прав устроил гонки с полицейскими. Об этом сегодня, 26 мая, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

Как уточнили правоохранители, внимание сотрудников ГИБДД привлек водитель «четырнадцатой». Мужчина управлял автомобилем, нарушая правила дорожного движения. Требование полицейских остановиться нарушитель игнорировал, после чего ГИБДД пустились за ним в погоню.

Водитель отечественной легковушки неоднократно нарушал правила - пересекал сплошную, выходил на «встречку», проезжал на красный сигнал светофора, не сбавлял скорости на поворотах, маневрировал во дворах домов. На какое-то время нарушитель остановился, но тут же сорвался с места, едва не сбив догнавшего его сотрудника.

-Погоня финишировала ударом в бампер служебного автомобиля. После тарана водитель, находившийся явно в неадекватном состоянии, закрылся в машине. А уже после того, как на его руках оказались наручники, отказался от медицинского освидетельствования, - прокомментировали сотрудники городского УМВД.

Как выяснилось, «гонщик» в прошлом году уже привлекался к административной и уголовной ответственности за езду в нетрезвом состоянии.

На мужчину составлены административные протоколы за езду без прав, проезд на красный сигнал светофора, за невыполнение требований сотрудников полиции об остановке. Возбуждено уголовное дело.

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