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НовостиОбщество26 мая 2023 9:54

В Саратове женщина перевела мошенникам деньги за «отдых на море»

Несостоявшаяся поездка в Гагры обошлась горожанке почти в 63 тысячи рублей
Нарина Балаян
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В Саратове женщина перевела мошенникам деньги за «отдых на море». Об этом сегодня, 26 мая, сообщает городское УМВД.

С заявлением в полицию обратилась 39-летняя жительница Волжского района. По ее словам, в конце апреля она решила купить путевку на море. На сайте пансионата она заполнила анкету, после чего перешла на общение в мессенджере.

Женщина перевела предоплату в размере 62,3 тысячи рублей на банковский счет мошенника, после чего поняла, что ее обманули. Горожанка обратилась в полицию.

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