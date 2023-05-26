Фото: Архив КП

В Саратове женщина перевела мошенникам деньги за «отдых на море». Об этом сегодня, 26 мая, сообщает городское УМВД.

С заявлением в полицию обратилась 39-летняя жительница Волжского района. По ее словам, в конце апреля она решила купить путевку на море. На сайте пансионата она заполнила анкету, после чего перешла на общение в мессенджере.

Женщина перевела предоплату в размере 62,3 тысячи рублей на банковский счет мошенника, после чего поняла, что ее обманули. Горожанка обратилась в полицию.

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