Самарский браконьер выловил под Саратовом 500 раков и получил 180 часов обязательных работ

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В Саратовской области вынесли обвинительный приговор браконьеру из Самары. О проступке гостя сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Сотрудники «государева ока» выяснили, что 38-летний житель Самары в сентябре прошлого года наловил раков в Перелюбском районе. Он активно нырял за членистоногими в гидрокостюме. В итоге его добычей стали 520 раков. Мужчине не помешало знание о нерестовом запрете на вылов, который действовал на то время. Прокуроры оценили нанесенный ущерб природы в 120 тысяч рублей.

Обвиняемый признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 180 часов обязательных работ.