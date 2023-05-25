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НовостиПроисшествия25 мая 2023 8:50

Самарский браконьер выловил под Саратовом 500 раков и получил 180 часов обязательных работ

Елена Маркелова
Архив КП

Архив КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Саратовской области вынесли обвинительный приговор браконьеру из Самары. О проступке гостя сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Сотрудники «государева ока» выяснили, что 38-летний житель Самары в сентябре прошлого года наловил раков в Перелюбском районе. Он активно нырял за членистоногими в гидрокостюме. В итоге его добычей стали 520 раков. Мужчине не помешало знание о нерестовом запрете на вылов, который действовал на то время. Прокуроры оценили нанесенный ущерб природы в 120 тысяч рублей.

Обвиняемый признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 180 часов обязательных работ.