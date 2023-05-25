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НовостиСпорт25 мая 2023 7:05

В Саратовской области пройдет автомобильная гонка «Шелковый путь»

Саратовцы станут зрителями автогонок по бездорожью
Евгений Бадиков
фото: "Шелковый путь"

фото: "Шелковый путь"

В Саратовской области пройдет автомобильная гонка «Шелковый путь». Об этом сообщает министерство информации и печати области.

Ралли-рейд «Шёлковый путь» — это автомобильная гонка, проходящая по дорогам и бездорожью. В этом году соревнования пройдут на территории 14 регионов России, в том числе маршрут ралли проляжет и через Саратовскую область. Победитель гонки определяется по минимальной сумме времени на спецучастках всех этапов ралли.

12 июля участники проедут через Ивантеевский, Пугачевский, Краснопартизанский, Федоровский, Балаковский, Ершовский районы. 13 июля - через Гагаринский и Красноармейский районы. Посетить мероприятия сможет любой желающий.