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НовостиОбщество25 мая 2023 3:49

25 мая саратовцев ждут грозы и кратковременный дождь

Местами прогнозируется шквалистое усиление ветра
Елена Маркелова
В регионе будет облачно и жарко

В регионе будет облачно и жарко

Фото: Елена Маркелова

В Саратовской области сегодня, 25 мая, прогнозируется день с переменной облачностью. Об этом сообщил региональный Гидрометцентр.

В некоторых районах пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, днём 6-11 м/с. Местами он примет шквалистый характер, и его порывы достигнут 15-18 м/с. Температура днём составит +27...+32°.

В Саратове также будет наблюдаться переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Днем порывы ветра достигнут 15 м/с. Воздух днем прогреется до +29°.