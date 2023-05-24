День молодежи в Саратовской области будет проводиться 24 июня

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Стало уже доброй традицией все праздники, которые посвящены детям и юношеству, проводить в безалкогольном режиме. 24 июня День молодежи в регионе также объявлен «сухим».

Сегодня, 24 мая, депутаты регионального парламента на очередном заседании приняли такое решение единогласно.

Вместе с тем, запрет на продажу алкоголя в Саратовской области закреплен законодательно в такие даты, как: День российского студенчества - 25 января; в Международный день защиты детей - 1 июня; в День знаний - 1 сентября и в День трезвости - 11 сентября.

Для справки: В современном мире насчитывается около двух десятков стран, законы которых ограничивают или полностью запрещают употребление алкоголя.

К примеру, в Афганистане, Саудовской Аравии, Сомали, Кувейте и Иране алкоголь запрещен для всех без каких-либо исключений.

К государствам, где аперитив запрещен только местным жителям, а туристы могут выпивать при соблюдении ряда достаточно жестких условий, относятся Судан, Йемен, Объединенные Арабские Эмираты, Мавритания, Бруней, Бахрейн, Мальдивы, Пакистан и Бангладеш.