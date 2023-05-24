В Саратовской области снизили возраст сирот, которые получат выплаты на обустройство жилья

фото: КП-Саратов

В Саратовской области уменьшат возраст детей-сирот, которым положена выплата от государства на обустройство жилья. Соответствующий законопроект депутаты приняли на сегодняшнем заседании облдумы.

Замминистра труда и социальной защиты Наталия Гурьева, которая представляла инициативу, напомнила: в этом году с 23 до 21 года снизили минимальный возраст для получения сертификатов на жилье. Теперь же, по словам чиновницы, нужно принять такие же поправки для выплаты на обустройство жилья. Она составляет 20 тысяч рублей.

- Какое количество детей-сирот в этом году получат выплату? - поинтересовался депутат Александр Ванцов («Родина»).

- Ориентировочно, в пределах тысячи человек, - ответила Гурьева.

В итоге депутаты поддержали инициативу.