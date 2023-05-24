Фото: Архив КП
В Саратовской области с начала года онкология обнаружена у 400 жителей региона. Об этом сегодня, 24 мая, сообщает министерство здравоохранения Саратовской области.
На сегодняшний день наш регион занимает четвертое место в России по количеству выявленных онкозаболеваний в ходе диспансеризации.
Всего с начала года в результате медосмотров онкология была диагностирована у 400 жителей региона. Также, выявлено 690 случаев сахарного диабета.
Подобные заболевания являются самыми распространенными причинами преждевременной смертности населения.
Как отметил министр здравоохранения региона Олег Костин, регулярное прохождение диспансеризации в рамках нацпроекта «Здравоохранение» позволит вовремя обнаружить сердечно-сосудистые и онкозаболевания, а также сахарный диабет.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.