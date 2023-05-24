Фото: Архив КП

В Саратовской области с начала года онкология обнаружена у 400 жителей региона. Об этом сегодня, 24 мая, сообщает министерство здравоохранения Саратовской области.

На сегодняшний день наш регион занимает четвертое место в России по количеству выявленных онкозаболеваний в ходе диспансеризации.

Всего с начала года в результате медосмотров онкология была диагностирована у 400 жителей региона. Также, выявлено 690 случаев сахарного диабета.

Подобные заболевания являются самыми распространенными причинами преждевременной смертности населения.

Как отметил министр здравоохранения региона Олег Костин, регулярное прохождение диспансеризации в рамках нацпроекта «Здравоохранение» позволит вовремя обнаружить сердечно-сосудистые и онкозаболевания, а также сахарный диабет.

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