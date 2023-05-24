Бусаргин призвал приостановить строительство в области домов без социальной инфраструктуры

Фото: Пресс-служба правительства Саратовской области

В правительстве Саратовской области состоялось совещание по поводу строительства многоэтажных жилых домов в регионе. Заседание провел губернатор Роман Бусаргин.

Первые лица минстроя, главы Саратова, Энгельсского и Балаковского районов обсудили, как повлияла передача с 1 января 2023 года земельных и градостроительных полномочий в крупнейших городах региона на областной уровень. В первую очередь ревизия объектов позволила выяснить: большая часть строящихся домов не обеспечена социальной инфраструктурой.

Глава региона поручил муниципалитетам и профильному ведомству проанализировать каждый из возводимых объектов и установить их соответствие нормативам.

Министр Сергей Соколов получил от главы региона задание к концу недели издать правовой акт о приостановке разрешений на строительство домов без социнфраструктуры. Перечень таких объектов минстрой ждет от глав Саратова, Энгельса и Балаково. Роман Бусаргин заявил, что законность возведения этих многоэтажек установит суд.