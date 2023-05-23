В Саратове вор-домушник похитил почти пол миллиона рублей

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Оперативниками ГУ МВД России по Саратовской области при силовой поддержке ОМОН задержан подозреваемый в квартирных кражах. Об этом сегодня, 23 мая сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

Задержанным оказался 55-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья.

По предварительной версии мужчина проникал в помещения, взламывая окна. Он успел обокрасть четыре дома в различных районах города Саратова. Добычей злоумышленника становились деньги, ювелирные украшения, вещи. Общий материальный ущерб в результате преступлений составил более 400 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела о краже в крупном размере. Подозреваемый заключен под стражу. В настоящее время устанавливается причастность задержанного к совершению ряда аналогичных преступлений.