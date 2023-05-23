Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 мая 2023 4:57

Вандалы уничтожили сорок цветочных кашпо на главной улице Красного Кута

Елена Маркелова
Фото: Администрация Краснокутского района

Фото: Администрация Краснокутского района

В городе Красный Кут вандалы обезобразили аллеи проспекта Победы. Разбойники уничтожили свыше сорока кашпо с цветами. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

В МО посетовали, что инкогнито разбили цветочные чаши, а сами растения вырвали с корнями и разбросали на аллее. Орудовали вандалы минувшей ночью.

Администрация написала заявление в полицию. Также руководство МО попросило земляков помочь найти виновных. Всем, кто стал свидетелем инцидент, предложено позвонить по телефону: (845 60) 5-51-12.