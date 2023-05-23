Вандалы уничтожили сорок цветочных кашпо на главной улице Красного Кута

Фото: Администрация Краснокутского района

В городе Красный Кут вандалы обезобразили аллеи проспекта Победы. Разбойники уничтожили свыше сорока кашпо с цветами. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

В МО посетовали, что инкогнито разбили цветочные чаши, а сами растения вырвали с корнями и разбросали на аллее. Орудовали вандалы минувшей ночью.

Администрация написала заявление в полицию. Также руководство МО попросило земляков помочь найти виновных. Всем, кто стал свидетелем инцидент, предложено позвонить по телефону: (845 60) 5-51-12.