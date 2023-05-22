Более 3,5 миллионов рублей направят на отлов собак в Саратовской области

Сегодня, 22 мая, в Саратовской областной Думе обсудили вопрос о 3 600 000 рублях, которые необходимы для отлова 486 бродячих собак.

Заявки поступили из Аткарского, Вольского, Калининского, Краснокутского, Петровского, Пугачевского, Татищевского районов.

Депутаты возмущены тем фактом, что чиновники до сих пор не подсчитали число бездомных собак, которые являются опасными для жизни и здоровья саратовцев, проявляют агрессию и регулярно нападают на жителей региона.

Напомним, на «собачий беспредел» 25 крупных диких собак, которые сбившись в стаю, нападают на людей, жаловались жители микрорайона 1-я Дачная. Также свора животных набрасывалась на пешеходов около парка «Липки», а 9 мая неуправляемая собака напала на девочку в Энгельсе.