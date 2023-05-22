За неделю жители Саратовской области 3405 раз вызывали полицию

фото: Управление безопасности жизнедеятельности населения Правительства Саратовской области
С 15 по 21 мая Службой 112 Саратов принято 32 тысячи вызовов. Об этом сообщает Управление безопасности жизнедеятельности Саратовской области.
За прошедшую неделю диспетчеры экстренной службы приняли 32 тысячи вызовов, из них свыше 9 тысяч потребовали экстренного реагирования, в 1061 случаев - комплексного.
Чаще всего абоненты обращались по номеру 112 для вызова:
— скорой помощи - 4 494 вызова,
— полиции - 3 405 вызовов.
Чуть реже требовалась помощь: службы спасения - 501 вызов; пожарной службы - 336 вызовов; газовой службы - 266 вызовов.