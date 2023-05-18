Завтра, 19 мая, в Саратове планируется временное ограничение движения транспорта

Завтра планируется временное ограничение остановки, стоянки и движения транспорта. Об этом сегодня, 18 мая сообщает мэрия Саратова.

В связи с проведением ПАО «Т Плюс» земляных работ с 19 мая до 7 июня планируется временное ограничение движения транспортных средств по ул. им. Радищева на участке дороги от дома № 11 до дома № 18.

В связи с этим муниципальный автобусный маршрут № 5 изменит схему движения. От ул.Радищева — ул. Б.Казачья — ул. Горького — Рабочий переулок (разворот) и в обратном направлении по схеме движения.Исключения составляют транспортные средства, обеспечивающие проведение мероприятий, автомобили оперативных и аварийно-технических служб, следующие на выполнение неотложных заданий и устранение коммунальных аварий.

Помимо этого, с завтрашнего дня вводятся ограничения еще на нескольких участках. Муниципальные маршруты так же будут работать по измененной схеме движения.