Саратовца осудили за убийство коллеги при самообороне

Сегодня, 18 мая, как сообщила региональная прокуратура, суд признал виновным 38-летнего жителя Энгельса в превышении пределов необходимой обороны, повлекшим убийство.

По данным следствия, преступление произошло в ночь на 20 августа 2022 года в цеху компании «Авента Газ», которая расположена в городе Энгельсе. Между коллегами по работе завязалась потасовка. 26-летний мужчина нанес несколько ударов ножом в голову 38-летнего приятеля. Обороняясь, мужчина, который старше по возрасту, тоже схватил нож и нанес ответный удар в грудь. В результате молодой человек скончался.