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НовостиПроисшествия18 мая 2023 13:27

Саратовца осудили за убийство коллеги при самообороне

Житель Саратовской области получил 1,5 года исправительных работ за непредумышленное убийство коллеги
Наталия Калинина

Сегодня, 18 мая, как сообщила региональная прокуратура, суд признал виновным 38-летнего жителя Энгельса в превышении пределов необходимой обороны, повлекшим убийство.

По данным следствия, преступление произошло в ночь на 20 августа 2022 года в цеху компании «Авента Газ», которая расположена в городе Энгельсе. Между коллегами по работе завязалась потасовка. 26-летний мужчина нанес несколько ударов ножом в голову 38-летнего приятеля. Обороняясь, мужчина, который старше по возрасту, тоже схватил нож и нанес ответный удар в грудь. В результате молодой человек скончался.