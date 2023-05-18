Чемпионат России по пляжному футболу пройдет в Саратове

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Первый и второй этапы чемпионата России по пляжному футболу среди мужских команд будут проводиться на Театральной площади в Саратове.

Как сообщает пресс-служба министерства молодежной политики и спорта региона, матчи запланированы на 26-28 мая и 2-4 июня.

В турнире будут участвовать девять клубов: «Локомотив», «Спартак», «Строгино» и ЦСКА из Москвы; «Кристалл» и «Лекс» из Санкт-Петербурга; «Краснодар-ЮМР» из Краснодара; «Крылья Советов» из Самары; команда «Саратов».

Напомним, в рамках предсезонной подготовки «Клуб пляжного футбола «Саратов» бронзовым призером международного турнира по пляжному футболу InterCup 2023 и серебряным призером чемпионата Санкт-Петербурга.