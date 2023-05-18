Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 мая 2023 10:04

Чемпионат России по пляжному футболу пройдет в Саратове

Областной центр примет первый и второй этапы чемпионата
Евгений Бадиков
фото: Минспорта

фото: Минспорта

Первый и второй этапы чемпионата России по пляжному футболу среди мужских команд будут проводиться на Театральной площади в Саратове.

Как сообщает пресс-служба министерства молодежной политики и спорта региона, матчи запланированы на 26-28 мая и 2-4 июня.

В турнире будут участвовать девять клубов: «Локомотив», «Спартак», «Строгино» и ЦСКА из Москвы; «Кристалл» и «Лекс» из Санкт-Петербурга; «Краснодар-ЮМР» из Краснодара; «Крылья Советов» из Самары; команда «Саратов».

Напомним, в рамках предсезонной подготовки «Клуб пляжного футбола «Саратов» бронзовым призером международного турнира по пляжному футболу InterCup 2023 и серебряным призером чемпионата Санкт-Петербурга.