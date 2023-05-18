В четверг в Саратове будет тепло и облачно

В четверг, 18 мая, в Саратове будет тепло и облачно, о чем сообщает региональный гидрометцентр.

В Саратове температура колеблется от +14 с утра до +24 градусов днем. На небе облачно с прояснениями. Дует несильный ветер северной четверти, отдельные порывы которого достигают 11 м/с.

В Саратовской области установится переменная облачность, преимущественно без осадков. Дует северо-восточный ветер со скоростью 4 - 9 м/с и отдельными порывами до 15 м/с.. Температура в первой половине дня колеблется в районе +10 - 15 градусов, местами в пониженных формах рельефа похолодает до +5 градусов. В середине дня столбик термометра покажет от +22 до +27 градусов.