Фото: Администрация Саратова

В центре Саратова установили вазоны на трех улицах, которые не дадут нарушителям проехать в пешеходную зону. Об этом сообщает городская администрация.

Решение было принято после выездной проверки рабочей группы комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Саратове.

Поскольку саратовцы продолжают проявлять несознательность и выезжать в пешеходную зону на проспекте Столыпина и улице Волжская, там решено установить вазоны, не позволяющие проезду автомобилей. Они появятся на следующих участках:

- на пересечении ул. Радищева и проспекта им. Петра Столыпина;

- на пересечении ул. Вольская и проспекта им. Петра Столыпина (оба направления);

- на пересечении ул. Чапаева и площади Кирова.

Сейчас такие конструкции уже есть на пересечении улиц Октябрьская и Волжская, а также на пересечении улиц Радищева и Волжская.