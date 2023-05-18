Фото: Администрация Саратова
В центре Саратова установили вазоны на трех улицах, которые не дадут нарушителям проехать в пешеходную зону. Об этом сообщает городская администрация.
Решение было принято после выездной проверки рабочей группы комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Саратове.
Поскольку саратовцы продолжают проявлять несознательность и выезжать в пешеходную зону на проспекте Столыпина и улице Волжская, там решено установить вазоны, не позволяющие проезду автомобилей. Они появятся на следующих участках:
- на пересечении ул. Радищева и проспекта им. Петра Столыпина;
- на пересечении ул. Вольская и проспекта им. Петра Столыпина (оба направления);
- на пересечении ул. Чапаева и площади Кирова.
Сейчас такие конструкции уже есть на пересечении улиц Октябрьская и Волжская, а также на пересечении улиц Радищева и Волжская.