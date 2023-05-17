Юрий Лихоузов

Саратовец принял решение заключить повторный контракт для участия в СВО.Об этом сообщает телеграм-канал министерства информации и печати региона.

Юрий Лихоузов из Ртищево вернулся в регион по окончанию контракта. В зоне проведения спецоперации он служил в войсках ПВО и защищал небо от самолетов и беспилотников.

— У нас было хорошее снабжение и обеспечение всем необходимым. Я — патриот России и мне это нравится. Я хочу помогать нашим людям, нашей стране, зная что родные и близкие в безопасности, - отметил Юрий Лихоузов.

Узнать подробности о контрактной службе можно:

— на «горячей линии» 117

— в пунктах отбора (по месту жительства)

— в областном пункте отбора по контракту по адресу г. Саратов, ул. Буровая, 36, телефон: 8 (8452) 38-19-20

— на сайте службапоконтракту.рф