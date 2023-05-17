Ежегодно на телефон доверия в Саратовской области поступает более 28 тысяч звонков от детей и их родителей

Телефон доверия

Сегодня, 17 мая, отмечается Международный день детского телефона доверия. Министерство труда и социальной защиты области рассказало об особом направлении работы Центра социальной помощи семье и детям города Саратова.

Там оказывают психологическую помощь людям, переживающим кризисные ситуации.

Служба «Телефон доверия» с 2010 года стала участником проекта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и подключена к единому общероссийскому номеру детского телефона доверия.

Дети и родители могут бесплатно обращаться в службу со стационарных и мобильных телефонов независимо от того, в каком районе области они проживают.

- Главные принципы работы телефона доверия – анонимность, конфиденциальность, возможность получения помощи в любое время суток. Ежегодно только в нашу службу телефона доверия поступает более 11 000 звонков, более половины из которых – обращения детей, - прокомментировала заместитель директора центра Марина Коровина.

Социозащитные учреждения области постоянно проводят в районах информационные мероприятия, встречи с подростками, на которых рассказывают о возможности обратиться к специалистам для получения квалифицированной психологической помощи.

Напомним, номер телефона доверия для детей, подростков и их родителей: 8-800-2000-122.