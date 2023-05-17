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В Саратовской области выплата детям-сиротам на обустройство жилья станет доступна с 21 года. Об этом стало известно сегодня, 17 мая, на заседании комитета Саратовской областной Думы по ЖКХ.

Первый заместитель министра труда и соцзащиты Наталия Гурьева представила законопроект, согласно которому детям-сиротам Саратовской области, чей возраст достиг 21 года, смогут получать дополнительную выплату на обустройство жилья. Сумма выплаты составляет 20 тысяч рублей. Напомним, 30 января был принят законопроект, по которому возраст получения сертификата на жилье для детей-сирот снижен с 23 до 21 года. По словам Гурьевой, данные средства выделяются на приобретение предметов первой необходимости, приведя в качестве примеров кухонный стол, табуреты.

Размер денежной выплаты вызвал обсуждение среди парламентариев. Александр Ванцов (фракция «Родина») выразил недоумение и попросил озвучить показатели, по которым был произведен расчет. Председатель комитета Александр Бурмак (фракция «ЕР») согласился, что на 20 тысяч рублей обустроить квартиру невозможно полностью, но и данная сумма позволит приобрести некоторый набор вещей. Гурьева пояснила, что учитывалась стоимость самых первичных предметов обихода и мебели, в том числе бывших в употреблении.

Дмитрий Пьяных (фракция ЛДПР) напомнил, что согласно условиям предоставления жилищного сертификата, в предоставляемой детям-сиротам квартире должна быть мебель. Основываясь на опыте общения с данной категорией граждан, зачастую немалая сумма идет на переезд — наем «Газели» и т.п. Но необходимо проиндексировать выплату.

Руководитель представительства губернатора и правительства в органах власти Роман Яровой согласился с Пьяных, и уточнил, что сумма была введена 10 лет назад, в октябре 2013 года.

Большая часть парламентариев поддержала законопроект, и он будет рассмотрен на ближайшем заседании Саратовской областной Думы. В качестве содокладчика от депутатского корпуса выступит Александр Бурмак.