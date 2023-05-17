В Саратове средний выпускной бал обойдется в 14 тысяч рублей

В Саратове средний выпускной вечер в этом году родителям девятиклассника обойдется в 10 тысяч рублей, одиннадцатиклассника – в 14 тысяч рублей. Это выяснили эксперты рекрут-сервиса SuperJob, опросив мам и пап выпускников 9 и 11 классов.

В среднем по России «цена» организации праздничного мероприятия выразилась в 10,5 тысячах рублей. Мамы и папы, которые живут в Москве и Санкт-Петербурге, потратят и того больше: по 12500 и 11000 рублей соответственно.

Подготовка к балу по завершении 11 класса по стоимости выше, чем вечер для ребят, окончивших 9 класс. Если в Саратове он обойдется каждой семье в 14 тысяч рублей, то в среднем по России составит 16500 рублей.