Предприниматель из Ершовского района подозревается даче взятки директору школы

Фото несет иллюстративный характер. Архив "КП"

Предприниматель из Ершовского района стал фигурантом уголовного дела по подозрению его в мздоимстве. Бизнесменом занялся отдел по расследованию особо важных дел СК России по Саратовской области, информирует отдел пропаганды регионального главка.

Следователи получили данные, что индивидуальный предприниматель отдал некую сумму денег директору одной из школ Ершовского МО. В ответ руководитель должен был подписать документ о якобы получении от ИП товаров в полном объеме, хотя доставка им не была осуществлена.

Злой умысел был пресечен сотрудниками регионального УФСБ и УМВД Саратовской области. Теперь, когда следователи закрепят доказательства, бизнесмена будут судить за дачу взятки, а директора школы – за бездействие.

Следствие продолжается.