Мастер-класс по свадебному танцу проведут в саратовском Дворце бракосочетаний

фото: Архив КП

В субботу, 13 мая, во Дворце бракосочетаний пройдет День открытых дверей. В рамках этого масштабного мероприятия будет проведен мастер-класс для молодоженов.

Невест и женихов научат танцевать вальс, правильно позировать для фотосессии и расскажут о красивых свадебных традициях.

Заслуженные артисты балета России, ведущие солисты театра оперы и балета Алексей Михеев и Кристина Кочетова проведут мастер-класс по трем видам танца и постараются научить влюбленных красиво двигаться.

Затем пройдут пробные торжественные церемонии регистрации брака и мастер-класс по классическим свадебным позам от фотографа областного Киновидеоцентра при министерстве культуры.

Есть мнение, что самый романтичный момент свадьбы – вовсе не одевание колец на пальцы друг друга. Нежностью, любовью и слезами чаще всего преисполнен свадебный танец, традиция которого есть в большинстве стран мира с незапамятных времен.

Десять столетий назад на свадьбе исполнялись языческие танцы, сегодня молодожены исполняют и электродэнс. Но классическим вариантом первого танца жениха и невесты был и будет вальс.

Откуда вообще взялась традиция исполнять на свадьбе танец жениха и невесты? На древней Руси во время свадебных гуляний традиционно исполнялись хороводы: коллективные танцы, цель которых заключалась не только в веселье, но и в развлечении богов. Последние должны были подарить молодоженам счастливую жизнь в согласии и здоровых детишек.

Языческие танцы постепенно сменились вальсом. В качестве свадебного танца он выбран за летящий легкий темп, плавность и элегантные па. Вальс понятен каждому человеку, мы воспринимаем его, как полет и наслаждаемся зрелищем. Его относительно просто и приятно танцевать. Вальсирующая пара выглядит красиво и счастливо.