В Балаково перенесли Всероссийский турнир по спидвею из-за дождя

Соревнования по спидвею на льду. Архив КП

В городе Балаково сегодня не состоится открытие Всероссийских соревнований по спидвею. О переносе турнира глава района Сергей Грачев сообщил в телеграм-канале.

Открыть сезон по популярному виду спорта помешала непогода. Гонку перенесли на завтра, 13 мая. Она состоится в 17.00 на стадионе «Труд». Об участии в заездах заявили атлета из города-спутника, городов Октябрьский, Тольятти, Новосибирск.

Грачев подчеркнул, что билеты, купленные на 12 мая, будут действительны при предъявлении 13 мая.