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НовостиОбщество11 мая 2023 18:20

Волонтеры очистили фасады зданий Саратова от незаконной рекламы

Саратовцев просят быть внимательнее к подозрительным рисункам на здании
Наталия Калинина
Акция в Саратове

Акция в Саратове

Саратовские волонтеры приняли участие в очистке зданий города от незаконной рекламы. Кажущиеся безобидными надписи являются способом распространений наркотиков. Из них можно узнать о месте покупки или продажи запрещенных веществ. Наказание за распространение данной рекламы предусмотрено административным кодексом (мелкое хулиганство, уничтожение, повреждение чужого имущества, распространение наркотиков). Административный штраф за подобные действия составляет от 4000 до 5000 тысяч рублей, включая конфискацию рекламной продукции и оборудования. Если Вы заметили подозрительного человека, рисующие подобные надписи, то следует сразу же позвонить в управляющую компанию и полицию.