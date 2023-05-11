Саратовская инспекция провела проверку дома в Энгельсе на аварийность

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Саратовская инспекция провела проверку многоквартирного дома в Энгельсе на наличие аварийного состояния. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поручил проверить дом, после обращения одной из жительниц. На приеме у губернатора она поделилась, что управляющая компания бездействует, а дом не является пригодным для жизни. На место выехал главный государственный жилищный инспектор Саратовской области Владимир Томашенцев. Он провел осмотр всего здания, а также жилого помещения обратившейся жительницы. В результате проверки составлен акт, который будет направлен на рассмотрение межведомственной комиссии администрации Энгельсского муниципального района и вынесено решение о дальнейшей судьбе дома, касающееся наличия или отсутствия оснований аварийности дома, его сноса.