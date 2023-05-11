Валерий Радаев и Павел Петраков проконтролировали ремонт одной из балашовских школ

Фото: Телеграмм-канал Павла Петракова

Сенатор Российской Федерации Валерий Радаев и глава Балашовского муниципального района Павел Петраков посетили балашовскую школу и узнали о том, как проводятся ремонтные работы. В рамках государственной программы «Развитие образования» в Балашове осуществляется капитальный ремонт в школе № 9 им П.А. Столыпина. На настоящий момент в результате проведенных действий заменены оконные и дверные блоки, выполнен демонтаж подвесных потолков, покрытий полов, системы охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения, электроснабжения, осуществлена штукатурка внутренних стен, а также утепляется фасад и ведется его покраска. В принятии решений по ремонту школы активно участвуют родители школьников. Значимость данной связи заметил Сенатор РФ Валерий Радаев: «Нужно, чтобы родители тоже принимали в этом участие и понимали, что их мнение в том, какой будет новая школа, учтено, что их слышат и это совместное с муниципалитетом решение». В ходе визита подрядчику было предложено увеличить штатное количество рабочих, что связано с большим объемом требуемой работы и сроками выполнения проекта. Учебное заведение должно начать свою работу уже к новому учебному году. Стоит заметить, что президентская программа реализуется второй год, Так, например, проведен ремонт в школе № 7. Планируется, что в следующем году капремонт будет сделан в школе № 6 и школе села Терновка. Для участия в программе в 2025 году подана заявка для ремонта двух зданий школы №16.