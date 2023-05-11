Костин: в Саратове умер третий пострадавший в ДТП с поездом

Фото: Госавтоинспекция

В Саратове умер третий пострадавший в ДТП с поездом. Стали известны подробности ДТП с участием пассажирского поезда Адлер-Нижневартовск на железнодорожном переезде в поселке Сергиевский Гагаринского района. Актуальную информацию сообщил министра здравоохранения региона Олег Костин.

Напомним, что в 16.20 на переезд, расположенный на 44 километре, выехал легковой автомобиль ВАЗ-2107. Он был сбит поездом. В результате погибли 50-летний и 60-летний мужчины. Бригаде неотложки, прибывшей на место аварии, оставалось только констатировать их смерть.

Третьему пострадавшему из "семерки" на вид 40-50 лет. Олег Николаевич уточнил, что пассажир был доставлен в клинику с открытой черепно-мозговой травмой, поврежденными грудной клеткой и животом, переломом правого бедра. В 20.20 он умер на больничной койке.