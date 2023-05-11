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НовостиОбщество11 мая 2023 14:21

Горпарк Саратова решили не открывать до 15 мая

Наталия Калинина
Страшное ЧП на днях потрясло саратовцев

Страшное ЧП на днях потрясло саратовцев

Городской парк Саратова останется закрытым для посещений. О своем решении администрация объекта сообщила в телеграм- канале.

Ранее руководители одного из самых популярных мест отдыха саратовцев с грамотно высаженной экологической тропой заявили, что Горпарк откроется 12 мая. Новой датой названо 15 мая.

Причинами закрытия зеленой зоны для населения были названы технические.

Напомним, что 9 мая рухнувшая ветка дерева в парке унесла жизни маленькой девочки и 80-летней женщины.

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