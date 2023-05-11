Лучшим нападающим КФЛ стал футболист из Саратова

фото: пресс-служба «ФК Локо»

Саратовский «Локо» стал обладателем бронзы на Континентальной футбольной лиге в Москве. А лучшим нападающим соревнований признан Александр Кутьин. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Под флагом «Локо» в футбол «восемь на восемь» собрались многие известные футболисты: имеющие опыт выступлений РПЛ — Андрей Мурнин, Александр Кутьин, немало поигравшие за «Сокол» Евгений Дудиков, Михитар Захарян, Дмитрий Борисов, Максим Ходин, Никита Торгашов.

Далее с таким же счетом переиграл московский «Гефест».

В полуфинале саратовцы уступили «Арктик Телекому» (Санкт-Петербург) - 0:1. Победителем турнира стал московский «МТТ»