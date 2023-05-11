В Саратове поезд сбил машину на переезде - погибли двое

Фото: Архив КП Фото: Иван Макеев

Под Саратовом случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского поезда. Авария имела летальный исход.

Как сообщили в пресс-службе региональной транспортной полиции, сегодня, 11 мая, в 16.20 "Жигули" оказались на нерегулируемом железнодорожном переезде перегона Ивановский - Горючка. Авто было сбито поездом, направлявшимся из Адлера в Нижневартовск.

В результате столкновения погибли два человека, которые находились в отечественной легковушке. Стражи порядка пытаются выяснить причины трагедии.

Данные будут обновляться.

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