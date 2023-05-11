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НовостиОбщество11 мая 2023 13:42

В Саратове на 2-ой Дачной организуют временный надземный переход из-за ремонта подземного

Евгений Бадиков
фото: пресс-служба мэрии

фото: пресс-служба мэрии

Члены муниципальной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения провела выездное совещание в районе 2-й Дачной. Об этом рассказала пресс-служба Саратовской администрации.

Участники собрания обсудили вопрос организации наземного пешеходного перехода в данном МКР. Необходимость в этом назрела из-за начавшегося ремонта подземного перехода по проспекту 50 Лет Октября. Речь идет об объекте на остановке общественного транспорта «2-я Дачная». Выяснилось, что на время реконструкции его закрытие не планировалось, но вылилось в обязательное условие, как только работы начались.

В результате комиссия приняла решение организовать надземный пешеходный переход на пересечении проспекта 50 лет Октября и улицы Деловой. К нему добавят светофорную пешеходную колонку.