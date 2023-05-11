Усадьба Пыпиных и колбасная паровая фабрика в Саратове получили охранные обязательства

фото: Комитет по культурному наследию Саратовской области

Несколько объектов культурного наследия Саратовской области получили охранные обязательства на этой неделе. Об этом сообщила пресс-служба регионального профильного комитета.

Владельцам предписано выполнять рекомендации ведомства по поддержанию памятников в сохранном виде. Приказы на этот счет подписал председатель комитета Владимир Мухин.

Речь идет о зданиях «Фабрика паровая колбасная «Кизнер и Глок», 1902 года» (Саратов, улица Челюскинцев, 58/ Октябрьская, 47) и ансамбля из двух зданий - «Усадьба Пыпиных…» (Саратов, улица Некрасова, 5).