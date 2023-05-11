фото: архив КП

В Саратове на таксиста напали с электрошокером. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Саратову.

По данным ведомства, рано утром 2 апреля 55-летний таксист подъехал к дому, который клиент указал в приложении. Спустя какое-то время к нему подошел молодой человек с претензией, что ему долго пришлось ждать машину по другому адресу.

Между мужчинами разгорелся конфликт. Разгневанный пассажир дважды разрядил электрошокер в сотрудника службы такси.

Полиция нашла злоумышленника, он оказался 26-летним жителем Волжского района. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за разбой, грабеж и кражу.

Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание — арест на срок до 6 месяцев.