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НовостиПроисшествия11 мая 2023 13:12

В Саратове на таксиста напали с электрошокером

26-летний саратовец разрядил электрошокер в таксиста, за то, что водитель ожидал пассажира не у того дома
Евгений Бадиков
фото: архив КП

фото: архив КП

В Саратове на таксиста напали с электрошокером. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Саратову.

По данным ведомства, рано утром 2 апреля 55-летний таксист подъехал к дому, который клиент указал в приложении. Спустя какое-то время к нему подошел молодой человек с претензией, что ему долго пришлось ждать машину по другому адресу.

Между мужчинами разгорелся конфликт. Разгневанный пассажир дважды разрядил электрошокер в сотрудника службы такси.

Полиция нашла злоумышленника, он оказался 26-летним жителем Волжского района. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за разбой, грабеж и кражу.

Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание — арест на срок до 6 месяцев.