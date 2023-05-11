Фото: Телеграм-канал "Пул Z 64"
Роман Бусаргин поручил увеличить число рабочих на строительстве противотуберкулезного диспансера. Об этом сегодня, 11 мая, сообщает Телеграм-канал «Пул Z 64».
На сегодняшний день идет строительство корпусов диспансера. Летом уже приступят к отделочным работам. К октябрю объект подготовят к подаче тепла.
-Здесь должно работать больше людей. Как только появляется возможность начать новые виды работ – сразу же заводить дополнительные бригады, - поручил Бусаргин.
Напомним, инициатива возведения противотуберкулезной больницы принадлежит спикеру Госдумы Вячеславу Володину.
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