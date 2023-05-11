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НовостиОбщество11 мая 2023 12:56

В Саратовской области увеличилось число больных сифилисом

В 2022 году в Саратовской области количество больных сифилисом повысилось на 22 процента
Евгений Бадиков
фото: архив КП

фото: архив КП

Сегодня, 11 мая, во время брифинга в Минздраве главврач областного кожно-венерологического диспансера Дмитрий Шнайдер отметил, что связывает такое положение вещей с наплывом мигрантов из Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Украины.

По словам специалиста, в прошлом году зафиксировано 474 пациента с неприятным диагнозом. Из них 94 человека - граждане вышеназванных государств.

В 2021 году число заболевших сифилисом по Саратовской области было на 48 человек меньше.

Дмитрий Шнайдер уверен, ситуация усугубляется тем, что мигранты ведут себя более развязанно, чем местные жители, к тому же, зачастую, отказываются от предлагаемого лечения.

Огорчает, тот факт, что областные показатели заболеваемости сифилисом в Саратовской области выше че в среднем по РФ. Однако эксперт связывает это с тем, что исследовательская деятельность в нашем регионе проводится гораздо тщательнее, чем у соседей: из 2,4 миллионов жителей области были обследованы более миллиона.